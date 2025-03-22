В Новосибирской области за сутки произошло шесть пожаров

За сутки в Новосибирской области пожарно-спасательные подразделения потушили 6 пожаров и ликвидировали последствия 8 ДТП.

Одним из крупных происшествий стал пожар в гараже на улице Объединения. Вечером загорелись вещи и мусор на площади 6 квадратных метров. Пожарные прибыли на место через несколько минут, и открытый огонь был ликвидирован за три минуты. Однако для полного устранения последствий потребовалось еще полчаса. Причина возгорания устанавливается.

МЧС России напоминает о мерах предосторожности:

- следи за состоянием электропроводки и приборов отопления;

- не перегружай электрическую сеть;

- будь осторожен при приготовлении пищи;

- убирай спички и зажигалки в недоступные для детей места;

- не оставляй детей без присмотра;

- не оставляй без присмотра включенные или на зарядке электроприборы;

- приобрети огнетушитель и пожарный извещатель для дома.