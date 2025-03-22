В Новосибирском зоопарке напомнили о важности сохранения речных выдр

Речная выдра — редкий вид, численность которого снижается из-за загрязнения водоёмов, разрушения мест обитания и охоты. В Новосибирском зоопарке рассказали, что эти животные зависят от чистых пресных водоёмов и внесены в Красную книгу России.

Выдры питаются рыбой, ракообразными и грызунами, а их логова располагаются у воды. В зоопарке отмечают, что эти активные и любопытные животные регулярно размножаются, но их выживание в природе остаётся под угрозой.

«Очень хочется верить, что человечество сможет сохранить для них естественные ареалы обитания», — отмечают специалисты.

Ранее Сиб.фм писал, что Белка и Стрелка, любимые обитатели Новосибирского зоопарка, приобрели неожиданный коричневый оттенок.