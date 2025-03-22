В СК возбудят уголовное дело из-за нападения собак на ребенка в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нападения собак на несовершеннолетнего в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СМИ появилась информация о том, что в Новосибирске бездомные собаки напали на ребенка. Местные жители многократно обращались в администрацию с жалобами на проблему с безнадзорными животными, но вопрос так и не был решен.

Региональным следственным управлением проводится доследственная проверка (ст. 293 УК РФ). Руководитель СУ по Новосибирской области Евгений Долгалев получил поручение возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.