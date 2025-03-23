COVID-19 больше не грозит Новосибирску

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил о прекращении публикаций еженедельных сводок по заболеваемости.

К весне 202 5 года эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, и COVID-19 перешёл в разряд сезонных заболеваний, уверяют эксперты Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. По их устойчивому мнению, нет смысла сообщать населению ежедневную сводку по заболеваемости.

Глава ВОЗ объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 ещё в мае 2023 года, но коронавирус продолжил циркулировать по миру и Западной Сибири в частности.

Согласно свежим данным ВОЗ, по состоянию на начало 2025 года в мире было зарегистрировано 777,5 миллиона случаев заражения COVID-19.

Ранее мы писали, когда эксперт Новосёлов предсказал пик заболеваемости штаммом ковида «пирола» в Новосибирске.