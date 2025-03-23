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usd 84.64 | eur 91.42
вчера 18:30
общество

COVID-19 больше не грозит Новосибирску

Ru.freepik.com

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил о прекращении публикаций еженедельных сводок по заболеваемости.

К весне 202 5 года эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, и COVID-19 перешёл в разряд сезонных заболеваний, уверяют эксперты Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. По их устойчивому мнению, нет смысла сообщать населению ежедневную сводку по заболеваемости.

Глава ВОЗ объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 ещё в мае 2023 года, но коронавирус продолжил циркулировать по миру и Западной Сибири в частности.

Согласно свежим данным ВОЗ, по состоянию на начало 2025 года в мире было зарегистрировано 777,5 миллиона случаев заражения COVID-19.

Ранее мы писали, когда эксперт Новосёлов предсказал пик заболеваемости штаммом ковида «пирола» в Новосибирске.

#Новосибирск #весна #пандемия #Ковид
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Оксана Чешенок
журналист

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