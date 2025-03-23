Городок под Новосибирском тонет в солярке – жители Искитима страдают от последствий ДТП в розливом «горючки»

Улица Центральная города Искитим Новосибирской области в результате дорожной аварии превратилась в реку солярки.

Смрад от разлитой «горючки» разносится ветром по всему городку и окрестностям.

«Вечером на улице Центральная, 18 фура задела бордюр и пробила бензобак. Солярка разлилась по двору. После нашего обращения приехали сотрудники МЧС, они насыпали песок, но солярка до сих пор на месте. ЖКХ практически не реагирует — прислали всего пару человек, которые пытались убрать всё вёдрами с песком. Запах стоит ужасный, солярка повсюду, а толком ничего не делается», — рассказал нашим журналистам очевидец ДТП.

По единодушному мнению жителей Искитима, на последствия такой крупной дорожной аварии должны реагировать местные власти и коммунальные службы.

Ранее мы писали, что новосибирские спасатели назвали причину ДТП, где погиб пассажир такси.