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вчера 16:30
общество

Новосибирские бизнесмены отказываются принимать на работу зумеров

Ru.pinterest.com

Представители поколения Z отличаются высоким уровнем цифровой грамотности и компетенциями в соцсетях, но не способны общаться вживую и проявляют полную безответственность в работе.

Согласно статданным, которыми поделились HR-специалисты крупных компаний, новое поколение, которое выросло в условиях доступа к интернету и цифровым технологиям с раннего возраста предпочитают общение в интернете, удалённую работу и учёбу, а также покупают товары и услуги онлайн.

Они отличаются высоким уровнем цифровой грамотности, склонностью к самовыражению через социальные медиа, но при устройстве на работу проявляют разгильдяйство и полную безответственность.

По единодушному мнению работодателей, зумеры – этот самые необязательные и недисциплинированные сотрудники нынешнего поколения. Большая часть таких соискателей работы требует необоснованно высокую зарплату при недостаточных знаниях и навыках, эмоционально чувствительны (остро реагируют на критику) и обладают клиповым (поверхностным) мышлением.

Кроме того, они неадекватно одеваются (не сформированы понятия о деловом дресс-коде), нецензурно выражаются (отсутствует вербальная этика), а некоторые приходят на собеседование с родителями.

Ранее мы публиковали советы экспертов, как упростить поиски работы.

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Оксана Чешенок
журналист

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