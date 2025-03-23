Новосибирские бизнесмены отказываются принимать на работу зумеров

Представители поколения Z отличаются высоким уровнем цифровой грамотности и компетенциями в соцсетях, но не способны общаться вживую и проявляют полную безответственность в работе.

Согласно статданным, которыми поделились HR-специалисты крупных компаний, новое поколение, которое выросло в условиях доступа к интернету и цифровым технологиям с раннего возраста предпочитают общение в интернете, удалённую работу и учёбу, а также покупают товары и услуги онлайн.

Они отличаются высоким уровнем цифровой грамотности, склонностью к самовыражению через социальные медиа, но при устройстве на работу проявляют разгильдяйство и полную безответственность.

По единодушному мнению работодателей, зумеры – этот самые необязательные и недисциплинированные сотрудники нынешнего поколения. Большая часть таких соискателей работы требует необоснованно высокую зарплату при недостаточных знаниях и навыках, эмоционально чувствительны (остро реагируют на критику) и обладают клиповым (поверхностным) мышлением.

Кроме того, они неадекватно одеваются (не сформированы понятия о деловом дресс-коде), нецензурно выражаются (отсутствует вербальная этика), а некоторые приходят на собеседование с родителями.

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