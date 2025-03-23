Новосибирские спасатели сообщили о повышении уровня воды в большинстве малых рек области

Оперативная сводка ГУ МЧС России по Новосибирской области гласит о предстоящем контролируемом паводке в регионе.

Согласно суточным сводкам Главного управления МЧС России по Новосибирской области, по состоянию на вечер 23 марта 2025 года возникновение ЧС, связанных с опасными гидрологическими явлениями, маловероятно.

Однако спасатели уже наблюдают повышение уровня воды в большинстве малых рек нашей области.

«Беловское водохранилище увеличивает сброс воды в реку Иня, что приведет к дальнейшему повышению уровня воды в реке Иня и благоприятно скажется на разрушении ледяного покрова. Угрозы подтопления прибрежных территорий в области не прогнозируется», гласит информация официального портала ГУ МЧС по НСО.

Эксперты региональной экстренной службы уверяют, что незначительное повышение уровня воды в большинстве малых рек области продолжится. По их наблюдениям, процесс снеготаяния продолжится при положительных и около нулевых температурах, в связи с чем сохранится риск подтопления пониженных участков местности талыми водами, размыв дорог.

В текущий момент новосибирские спасатели внимательно наблюдают за образованием склоновых стоков. Они предупреждают, что при отсутствии, либо захламленности дренажных систем, перемерзании и засорении водоотводных каналов, несвоевременном вывозе снега, ситуация может привести к частичному подтоплению подвальных помещений частного жилого сектора, хозяйственных построек и автодорог.

Ранее мы писали о вероятном паводке в Новосибирской области.