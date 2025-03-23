Новосибирскую область накроет мартовская метель – прогноз погоды на понедельник, 24 марта 2025

Синоптики Западно-Сибирского гидромета распространили штормовое предупреждение на понедельник.

Усиление ветра до 20 метров в секунду в сопровождении резкого понижения температуры атмосферного воздуха ожидается на территории Западной Сибири в понедельник, 24 марта 2025 года.

По заверениям новосибирских метеорологов, скорость ветра будет достигать 17 метров в секунду в пределах крупных населённых пунктов, а по области и на открытой местности порывы ветра достигнут 20 м/с.

Совсем не мартовской будет и температура. Столбики городских термометров покажут до минус 5, а в сёлах Новосибирской области ожидаются низовые заморозки до минус 9 градусов по шкале Цельсия.

Ранее мы писали о приближении аномальной весны до –35 градусов в Новосибирской области.