В Новосибирске делают операции «по удалёнке»

Хирург управлял операцией в клинике Мешалкина, но находился в пяти тысячах километров от пациента.

Уникальную хирургическую операцию провели доктора знаменитого медицинского центра имени Мешалкина. Под контролем новосибирских докторов операцию по устранению аритмии с помощью роботизированной системы «Стереотаксис» провёл хирург из Китая Ци Цзинь.

По словам гендиректора центра имени Мешалкина Александра Романова, в момент операции китайский коллега находился в 4.5 тысячах километров от Новосибирска.

Для связи с коллегой новосибирские хирурги организовали специальный канал видео-связи. Ци Цзинь управлял всем процессом удалённо.

По заверениям экспертов медцентра имени Мешалкина, весь процесс занял полтора часа, а пациент всё это время пребывал в сознании. Доктора уверяют, что подобный метод является более безопасным, чем стандартные хирургические операции.

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