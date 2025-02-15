Новосибирские врачи достали из желудка ребёнка кардиостимулятор

Уникальную операцию провели опытные специалисты объединенной бригады детских кардиохирургов Центра Мешалкина и хирургов Новосибирской областной клинической больницы.

Этот медицинский случай изначально считался едва ли не единственным в России. Диагностированная при рождении сердечная патология вынудила врачей из Барнаула установить кардиостимулятор в необычном месте — в верхней части живота новорожденного мальчика.

Спустя три года полноценной жизни малыш внезапно разболелся. Он жаловался на боли в животе. На операционный стол к новосибирским детским хирургам малыш попал на санавиации с высокой температурой и с симптомами кишечной непроходимости.

Когда рентгеновский снимок отразил миграцию кардиостимулятора в желудок трёхлетнего мальчика, стало понятно, что срочное оперативное вмешательство будет непростым.

К счастью докторов объединенной бригады детских кардиохирургов Центра Мешалкина и хирургов Новосибирской областной клинической больницы, прибор остался в рабочем режиме и успешно поддерживал сердечный ритм малыша.

В итоге двухэтапной многочасовой и сложнейшей операции хирурги имплантировали новый однокамерный кардиостимулятор в грудь мальчика перед извлечением старого устройства, а затем нашли место входа прежнего кардиостимулятора в кишечник, извлекли его, отсекли инфицированные электроды и закрыли дефект кишечной стенки.

Сегодня малыш выписан домой. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее мы описывали, как в новосибирской клинике им. Мешалкина прооперировали младенца с редким пороком сердца.