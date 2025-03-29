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общество

Мужчину сбили на регулируемом пешеходном переходе около остановки «Сибирь-концерт» в Новосибирске

Фото: АСТ-54

На месте реанимация, пострадавший лежит на асфальте.

В паблике АСТ-54 появился короткий видеоролик от очевидца, который снял последствия ДТП. Сообщается, что на регулируемом пешеходном переходе сбит мужчина. Место ДТП — остановка «Сибирь-концерт» на улице Кошурникова.

В кадр также попали люди, которые столпились вокруг жертвы аварии. Несколько пешеходов просто прошли мимо. Дополнительно сообщается, что на место прибыли медики. Сейчас жизни пострадавшего в руках врачей.

Фото Мужчину сбили на регулируемом пешеходном переходе около остановки «Сибирь-концерт» в Новосибирске 2

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Бердске загорелась двухуровневая квартира в пятиэтажном доме.

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Дарья Лапина
Журналист

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