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Квартира горит в многоквартирном доме на улице Инская в Новосибирске

Фото: АСТ-54

Соседи сообщают, что людей выводят с квартир в кислородных капюшонах из-за сильного запаха пластика.

Квартира горит в многоквартирном доме по адресу Инская, 56.

«Стоит ужасный запах пластика. Людей выводят с квартир в кислородных капюшонах. Сильное задымление», — сообщает читательница паблика АСТ-54.

«Так там и магазин "»Все инструменты» загорелся вроде», — пишут пользователи сети.

«Ужас какой! Надеюсь, совсем скоро все потушат и никто не пострадал», — добавляют другие.

Фото Квартира горит в многоквартирном доме на улице Инская в Новосибирске 2

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Бердске загорелась двухуровневая квартира в пятиэтажном доме.

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Дарья Лапина
Журналист

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