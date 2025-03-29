Квартира горит в многоквартирном доме на улице Инская в Новосибирске

Соседи сообщают, что людей выводят с квартир в кислородных капюшонах из-за сильного запаха пластика.
Квартира горит в многоквартирном доме по адресу Инская, 56.
«Стоит ужасный запах пластика. Людей выводят с квартир в кислородных капюшонах. Сильное задымление», — сообщает читательница паблика АСТ-54.
«Так там и магазин "»Все инструменты» загорелся вроде», — пишут пользователи сети.
«Ужас какой! Надеюсь, совсем скоро все потушат и никто не пострадал», — добавляют другие.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Бердске загорелась двухуровневая квартира в пятиэтажном доме.