Минтранс Новосибирска требует у строителей четвертого моста 14 млн рублей

Минтранс хочет взыскать с концессионера 14 878 000 рублей неустойки за период с 23 сентября по 31 декабря 2024 года.

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области к «Сибирской концессионной компании», которая занимается возведением четвертого моста через реку Обь. Министерство требует от концессионера выплаты неустойки в размере 14 878 000 рублей за период с 23 сентября по 31 декабря 2024 года.

Ранее представители группы «ВИС» заявили об условиях, необходимых для завершения строительства четвертого моста в Новосибирске в 2025 году. По их информации, для окончания работ требуется дополнительное финансирование в размере 2,8 миллиарда рублей.