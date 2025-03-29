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общество

Минтранс Новосибирска требует у строителей четвертого моста 14 млн рублей

Фото: Сиб.фм

Минтранс хочет взыскать с концессионера 14 878 000 рублей неустойки за период с 23 сентября по 31 декабря 2024 года.

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области к «Сибирской концессионной компании», которая занимается возведением четвертого моста через реку Обь. Министерство требует от концессионера выплаты неустойки в размере 14 878 000 рублей за период с 23 сентября по 31 декабря 2024 года.

Ранее представители группы «ВИС» заявили об условиях, необходимых для завершения строительства четвертого моста в Новосибирске в 2025 году. По их информации, для окончания работ требуется дополнительное финансирование в размере 2,8 миллиарда рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Бердске загорелась двухуровневая квартира в пятиэтажном доме.

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Дарья Лапина
Журналист

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