82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 марта, 22:22
пробки
2/10
погода
+2.5°C
курсы валют
usd 83.68 | eur 89.65
82.76% -1.2
сегодня
29 марта, 22:22
пробки
2/10
погода
+2.5°C
курсы валют
usd 83.68 | eur 89.65
сегодня 20:59
общество

Девочка получила травму в ДТП с электросамокатом в Ленинском районе Новосибирска

Фото: АСТ-54

Есть первые пострадавшие.

В Новосибирске участились ДТП с участием электросамокатов: в Ленинском районе пострадала девочка, ехавшая в качестве пассажира. По информации пресс-службы ГАИ Новосибирска, сегодня около 17 часов водитель автомобиля Toyota Camry, мужчина 42 лет, двигаясь по улице Титова, 12, при проезде регулируемого перекрестка совершил столкновение с электросамокатом, которым управлял 22-летний молодой человек, пересекавший проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате инцидента пострадала 14-летняя девочка, находившаяся на электросамокате в качестве пассажира. Она была доставлена в медицинское учреждение.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Бердске загорелась двухуровневая квартира в пятиэтажном доме.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в