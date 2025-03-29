Девочка получила травму в ДТП с электросамокатом в Ленинском районе Новосибирска

Есть первые пострадавшие.

В Новосибирске участились ДТП с участием электросамокатов: в Ленинском районе пострадала девочка, ехавшая в качестве пассажира. По информации пресс-службы ГАИ Новосибирска, сегодня около 17 часов водитель автомобиля Toyota Camry, мужчина 42 лет, двигаясь по улице Титова, 12, при проезде регулируемого перекрестка совершил столкновение с электросамокатом, которым управлял 22-летний молодой человек, пересекавший проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате инцидента пострадала 14-летняя девочка, находившаяся на электросамокате в качестве пассажира. Она была доставлена в медицинское учреждение.