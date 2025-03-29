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общество

В Новосибирске бесследно исчезла 73-летняя женщина

Фото: Лиза Алерт

Сибирячка проживает в Калининском районе.

73-летняя Людмила Николаевна Черепинская (Кузеванова), проживающая в Калининском районе Новосибирска, пропала 29 марта текущего года, уйдя в неизвестном направлении. Родные и близкие в отчаянии, волонтеры ведут активные поиски пенсионерки.

Приметы: рост 160 см, средней комплекции, волосы пепельно-русые с сединой, глаза голубые. Информация об одежде отсутствует. Всех, кто может помочь в поисках, просят присоединиться.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Бердске загорелась двухуровневая квартира в пятиэтажном доме.

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Дарья Лапина
Журналист

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