В Новосибирске бесследно исчезла 73-летняя женщина

Сибирячка проживает в Калининском районе.

73-летняя Людмила Николаевна Черепинская (Кузеванова), проживающая в Калининском районе Новосибирска, пропала 29 марта текущего года, уйдя в неизвестном направлении. Родные и близкие в отчаянии, волонтеры ведут активные поиски пенсионерки.

Приметы: рост 160 см, средней комплекции, волосы пепельно-русые с сединой, глаза голубые. Информация об одежде отсутствует. Всех, кто может помочь в поисках, просят присоединиться.