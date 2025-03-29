15-летний школьник застрял с гаечным ключом на пальце в Новосибирске

Спасатели МАСС выехали на помощь.

Сегодня спасатели МАСС в составе экипажа "Вега-1" получили вызов о помощи мальчику 2010 года рождения. Палец ребенка застрял в гаечном ключе, из-за чего сильно отек. Попытки самостоятельно освободить палец оказались безуспешными.

Прибывшие на место спасатели оценили ситуацию и приняли решение использовать мини-дрель для безопасного извлечения ключа. Благодаря профессионализму спасателей, ключ был аккуратно распилен и снят с пальца.

Служба спасения напоминает родителям о необходимости проведения бесед с детьми о правилах безопасности при работе с инструментами.

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