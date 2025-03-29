Сергей Миронов назвал Новосибирск столичным городом и рассказал, как формировать высокие пенсии в регионах

Знаменитый петербуржец остался в приятном восторге от столицы Сибири и Академгородка.

Представитель Санкт-Петербурга выразил восторг от сибирской столицы и научного центра Академгородок. В пятницу, 28 марта, Новосибирск принимал лидера партии "Справедливая Россия – За правду" Сергея Миронова. Политик посетил значимые места города, отметив его достоинства, о чем сообщает "АиФ на Оби".

Визит Сергея Миронова начался с общения с журналистами, сторонниками партии и активистами в Законодательном собрании Новосибирской области. Петербуржец подчеркнул, что город заслуживает звания "столичного".

В ходе визита обсуждались вопросы ценообразования на продукты и перспективы ключевой ставки Центробанка, которую Сергей Миронов считает необходимым снижать. Миронов также рассказал о своем предложении по формированию пенсионных выплат. По мнению политика, налоги должны поступать в бюджет по месту производства товаров или оказания услуг.

"Например, добыча газа происходит в разных местах, а головной офис компании находится в моем родном городе, где и платятся налоги. Почему бы не платить налоги там, где добывается газ?" – отметил политик.

Сергей Миронов также выразил обеспокоенность низкими зарплатами учителей и врачей, а также ситуацией с сокращением пунктов скорой помощи из-за увольнения фельдшеров, которой занимается его партия.

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