В Новосибирском Экспоцентре собралось более 800 собак со всей России

Национальные выставки собак в Новосибирске продлятся два дня.

В субботу, 29 марта, в МВК «Экспоцентр Новосибирск» стартовала масштабная выставка собак всех пород, объединяющая два мероприятия: «Кубок Валты-2025» и «Siberian Winner — 2025». В рамках выставок будет представлено более 160 пород, включая популярные корги и шпицев, а также редкие пиренейские горные собаки.

Организаторы отметили широкий географический охват участников, среди которых не только десятки российских регионов, но и страны ближнего зарубежья. Выставки в Новосибирске входят в число крупнейших и наиболее рейтинговых в Сибири.

По словам Вероники Волковыской, руководителя кинологического клуба «Абсолют», в этом году участники прибыли из таких городов, как Москва, Санкт-Петербург и Южно-Сахалинск, а также из Казахстана и Киргизии. В первый день выставки зарегистрировано 621 собака по основным категориям и 240 по монопородным выставкам, что в сумме превышает 800 животных. Оценку собак проводят эксперты из России, Румынии, Киргизии, Казахстана, Китая и Белоруссии.

Собаки оцениваются в специально отгороженных рингах, а остальная часть выставочного зала представляет собой огромный груминг-салон и зону для размещения животных. Вдоль выставочного пространства расположены переноски, манежи, палатки и клетки для собак. Посетители выставки приходят как из любопытства, так и с целью выбора породы. Заводчики отметили, что мода на породы собак меняется; на данный момент популярностью пользуются корги, йорки, джек-рассел-терьеры и лабрадоры. Однако на выставке можно увидеть и редкие породы, такие как пиренейская горная собака. По оценкам заводчиков, в Новосибирске насчитывается всего около двадцати таких собак.

Анжелика Гуевская, заводчик пиренейских горных собак, рассказала о характеристиках этой породы. Она отметила, что пиренейская горная собака, выведенная для охраны стад, отличается спокойным нравом и лояльностью к другим животным.

«Мы стали заниматься этими собаками, когда переехали в свой дом. Там большой вольер, участок, и собаки успешно охраняют свою территорию. При этом они очень спокойные, адекватные, без лишней агрессии, и очень лояльны ко всем животным, которые находятся внутри домовладения. Несмотря на то, что собаки живут на улице, у них белоснежная шерсть. У них есть интересная породная особенность: на задних лапах по шесть пальцев, они нужны для того, чтобы по горам было легче лазить. При экспертизе обязательно проверяется наличие этих пальцев», — рассказала Гуевская корреспонденту «BFM-Новосибирск».

Национальные выставки собак в Новосибирске продлятся два дня.