Стало известно главное правило защиты от нового вируса

Врач назвала важное правило, которое поможет защититься от нового вируса.

Чтобы избежать заражения вирусом, вызывающим сильный кровавый кашель, следует избегать людных мест и носить защитную маску. Об этом сообщила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава России Елена Малинникова для портала NEWS.ru.

Она подчеркнула, что барьерные меры — лучший способ предотвратить проникновение инфекции в организм. Также важно регулярно мыть руки и носовые ходы, а всем заболевшим врач советует оставаться дома и лечиться до полного выздоровления.

Напомним, что врач Артемьева назвала новосибирцам причины рака ротовой полости