Рэпер Паша Техник остается в тяжелом состоянии в Таиланде

Знаменитый рэп-исполнитель Паша Техник находится в тяжелом состоянии.

Рэпер Паша Техник, находящийся в больнице на Пхукете, остается в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщил его друг, пианист Лука Сафронов-Затравкин для портала NEWS.ru.

По его словам, сейчас рэпер не может говорить и видеть, но, вероятно, слышит. За жизнь исполнителя борется его бывшая жена, которая прилетела в Таиланд и находится рядом.

Сафронов также отметил, что российская сторона оказывает поддержку и не исключил возможность привлечения российских врачей.

“Я лишний раз убедился, что любой российский турист может себя чувствовать в безопасности. Даже если с ним что-то случилось, он отравился, не дай бог, сосисками или что-то с ним произошло, Россия рядом. И его страна о нем обязательно позаботится. На примере моего друга я это лишний раз увидел, что заботятся, видят, смотрят внимательно, наблюдают, помогают, оказывают всевозможное содействие и участие. Вполне возможно, [что российские врачи приедут]. Это не мне комментировать”, — добавил Лука.

Напомним, что концерт Паши Техника отменили в Новосибирске