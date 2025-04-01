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общество

Гибель восьмилетнего мальчика и интервью с музыкантом: главные новости Новосибирской области за 1 апреля

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за вторник, 1 апреля.

Транссибирский арт-фестиваль вновь объединил в Новосибирске выдающихся музыкантов со всего мира. Мероприятие пройдёт до 12 апреля. Его основатель — всемирно известный скрипач Вадим Репин — в интервью Сиб.фм рассказал о детстве, почему его инструмент стоит дороже элитной недвижимости и как фестиваль стал не просто серией концертов, а «праздником жизни».

Фото Гибель восьмилетнего мальчика и интервью с музыкантом: главные новости Новосибирской области за 1 апреля 2

В Бердске сегодня, 1 апреля, произошло смертельное ДТП. На улице Рогачёва 72-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado сбил восьмилетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребёнок скончался от полученных травм. По словам очевидца, мать школьника рыдала в машине.

Фото Гибель восьмилетнего мальчика и интервью с музыкантом: главные новости Новосибирской области за 1 апреля 3

В Новосибирске двоих пострадавших в ДТП на пересечении улиц Гоголя и Красного проспекта ввели в медикаментозную кому. Их состояние остается критическим.

Граждане других стран, получившие вид на жительство или российское гражданство до 1 апреля 2024 года, могут столкнуться с административными взысканиями с апреля 2025 года, если продолжат использовать иностранные водительские удостоверения. Об этом заявил Сиб.фм автоэксперт Илья Франк.

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Игорь Кириченко
Журналист

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