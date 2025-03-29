Два незаконных подпольных казино накрыли ночью в Новосибирске

Организаторы «бизнеса» были задержаны.

Какую бы музыку мы ни выбрали для фильма, рассказывающего о борьбе правоохранительных органов с незаконной игорной деятельностью в регионе, результат остается неизменным: виновные будут задержаны и понесут наказание.



Этой ночью закрылось еще два нелегальных подпольных казино.



Возбуждены уголовные дела по статье 171. 2 УК РФ, изъято более 300 тысяч рублей и свыше 45 единиц игорного оборудования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Бердске загорелась двухуровневая квартира в пятиэтажном доме.