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общество

Два незаконных подпольных казино накрыли ночью в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области

Организаторы «бизнеса» были задержаны.

Какую бы музыку мы ни выбрали для фильма, рассказывающего о борьбе правоохранительных органов с незаконной игорной деятельностью в регионе, результат остается неизменным: виновные будут задержаны и понесут наказание.

Этой ночью закрылось еще два нелегальных подпольных казино.

Возбуждены уголовные дела по статье 171. 2 УК РФ, изъято более 300 тысяч рублей и свыше 45 единиц игорного оборудования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Бердске загорелась двухуровневая квартира в пятиэтажном доме.

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Дарья Лапина
Журналист

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