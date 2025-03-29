Агроном сообщила новосибирским садоводам о правильном уходе за рассадой

В марте рассаду ещё сеют дома, на подоконниках.

Кандидат сельскохозяйственных наук, Людмила Шубина, поделилась секретами ухода за молодой рассадой в домашних условиях, раскрыв свои профессиональные хитрости изданию "АиФ-Новосибирск".

Как отметила эксперт в области сельского хозяйства, в первый весенний месяц посев рассады традиционно проводится в домашних условиях, на подоконниках.

Поэтому ключевым моментом ухода становится защита от избыточного солнечного света. Опытные садоводы используют светоотражающие экраны или дополнительное искусственное освещение.

Кроме того, Людмила Шубина советует придерживаться умеренного и регулярного полива, а также обеспечивать дополнительную подсветку в течение двух часов ежедневно: один час утром и один час вечером. Например, для рассады томатов оптимальная ночная температура составляет +14 градусов, что необходимо учитывать, принимая во внимание особенности этой культуры.

Также специалист напомнила, что перец и баклажаны уже должны быть посажены. А вот с посадкой огурцов и тыквенных культур стоит отложить, чтобы избежать излишнего вытягивания ростков.

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