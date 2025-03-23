Жителям Новосибирска рассказали, чего ждать от последней недели марта – гороскоп с 24 по 30

Первый весенний месяц завершится кардинальными событиями в жизни представителей всех знаков Зодиака.

ОВЕН

Меняются внутренние установки, можно поменять вредные привычки на полезные увлечения. Хорошая неделя для тех, кто занимается психологией и музыкой, для работы с деньгами и другими ценностями.

ТЕЛЕЦ

На этой неделе появится возможность перевести дела, начатые раньше, на новый, более перспективный уровень, а знание цели и организаторский талант позволят решить любые задачи.

БЛИЗНЕЦЫ

Последняя неделя марта-2025 подарит мотивацию к зарабатыванию денег. Не упустите это время трансформации и проникновения в саму суть происходящих событий.

РАК

Многие Раки в конце марта станут чрезвычайно восприимчивы и вследствие этого – податливы ко всякого рода соблазнам. Держите себя в руках!

ЛЕВ

На работе в конце марта будьте внимательны при выполнении любого дела, все начатое обязательно доведите до конца. Наступает хороший период для личностного роста, избавления от разочарований прошлого.

ДЕВА

Финал первого весеннего месяца – лучшее время для приобретения недвижимости и земельных участков, ремонта и благоустройства.

ВЕСЫ

Ожидайте сюрпризов в финансовой сфере. Также в новом направлении потечёт и личная жизнь. Ловите волну!

СКОРПИОН

Финал марта — хороший период для отстаивания прав, убеждений и интересов, а важные встречи потребуют максимальной организованности.

СТРЕЛЕЦ

Конец марта запомнится возрастающей ответственность. Правда, вместе с в вашу жизнь придет успех.

КОЗЕРОГ

В финале первого весеннего месяца наступает прекрасное время для заключения различных соглашений, но при подписании бумаг будьте бдительны!

ВОДОЛЕЙ

Перед вами простирается огромное поле деятельности, где вы можете выступить в новой, неожиданной роли.

РЫБЫ

Наболевшие проблемы навалятся на вас все и сразу. Не пугайтесь, а лучше разберитесь с ними. Только после этого вы сможете быстрее продвигаться вперед.

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