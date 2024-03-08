Над Новосибирском местные жители смогут заметить кармическое новолуние

Над Новосибирском взойдет кармическое новолуние 10 марта.

В воскресенье, 10 марта, наступит кармическое новолуние. Астрологи утверждают, что этот день может принести глобальные изменения в жизни людей, в то время как астрономы относятся к этому скептически.

В Новосибирске новолуние запланировано на 12:00 по московскому времени. Особенностью этого события будет выстраивание Солнца и Луны в одну линию относительно Земли, при этом Луна будет ближе. Это связано с перигеем в марте, когда спутник приближается к Земле.

Эксперт Большого Новосибирского планетария Олег Кашин рассказал Atas.Info, что гравитационное воздействие Солнца и Луны в такой конфигурации может вызвать значительные приливы из-за совокупного воздействия спутника и светил. Он предполагает, что в этот день можно ожидать усиления приливного эффекта.

Астрологи утверждают, что в день кармического новолуния Сатурн и Нептун приблизятся друг к другу, что может быть связано с изменениями в мироустройстве и миропорядке.