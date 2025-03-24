Девять дорожных участков подтоплены в Новосибирской области

В регионе подтоплены девять участков дорог.

В Новосибирской области из-за таяния снега подтоплены девять дорожных участков. Переливы талых вод зафиксированы в пяти районах, глубина достигает 30 см. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

Специалисты отмечают, что сейчас проезд везде сохранен, установлены предупреждающие знаки и ведется подсыпка щебнем. На четырех участках последствия паводка уже устранены.

Водителей призывают быть осторожнее и внимательнее.

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