Критиковали СВО и проклинали страну. 124 артиста и политика попали в список врагов России

Кто попал в список врагов России из-за критики СВО?
В России появился новый ресурс, посвященный тем, кто, по мнению его создателей, ведёт подрывную деятельность против страны. На сайте «Русофобы» публикуются имена людей и организаций, которые осуждают политику России, выступают против специальной военной операции (СВО) и поддерживают западные антироссийские нарративы.
Авторами проекта стали ветераны СВО и патриотически настроенные россияне. Они заявляют, что их цель — донести до граждан правду о тех, кто предал страну, скрывшись за границей, или же, находясь в России, наносит ей вред своими высказываниями и действиями. Кто из известных медиаперсон оказался в списке — читайте в материале Сиб.фм.
Кто попал в список врагов России?
Каждую неделю список будет пополняться новыми именами. Уже сейчас в нём 124 человека, среди которых известные музыканты, журналисты, блогеры, политики и общественные деятели.
Среди наиболее заметных фигур:
Иван Алексеев (Noize MC)* – музыкант, который после начала СВО уехал за границу и активно продвигает антироссийские идеи. В своих песнях открыто оскорбляет сотрудников правоохранительных органов и дискредитирует российскую власть.
Дмитрий Быков* – писатель, журналист, иностранный агент. В своих блогах и видео он резко критикует российскую власть и публично заявляет, что Россия — «гнилая» и «мертвая».
Илья Варламов* – блогер и журналист, иноагент, который неоднократно участвовал в протестных акциях, призывал к выступлениям против российских властей и распространял западные нарративы о СВО.
Максим Галкин* – юморист, телеведущий, эмигрировавший после начала СВО. Включён в реестр иноагентов за финансирование украинских фондов, поддержку ВСУ и дискредитацию российской армии.
Юрий Дудь* – журналист, который называет СВО «бессмысленной войной» и регулярно публикует материалы в поддержку Украины.
Андрей Макаревич* – музыкант, поддерживавший украинский Майдан и неоднократно выступавший против политики России.
Александр Незлобин – стендап-комик, который после начала СВО уехал в США и публично заявлял, что будет жертвовать деньги украинским военным.
Илья Прусикин* (Little Big) – музыкант, покинувший Россию после начала СВО и открыто критикующий российскую политику.
Земфира* – включена в реестр иностранных агентов 10 февраля 2023 года. После начала СВО на Украине, на опубликовала несколько постов с негативной позицией в отношении СВО.
Евгений Ройзман* – бывший глава Екатеринбурга. Открыто выступил против проведения СВО на Украине.
Также в списке певица и жена Ильи Прусикина Софья Таюрская*, актёр Артур Смольянинов*, юморист Михаил Шац*, бизнесмен Олег Тиньков* и другие.
Для чего создан сайт?
Авторы проекта считают, что россияне должны знать своих врагов в лицо. Они заявляют, что никто из русофобов не сможет скрыться – все их имена, биографии и антироссийские высказывания будут публично зафиксированы.
«Россияне должны знать всех, кто работает против своей страны: беглых либералов, артистов, которые много лет пользовались народной любовью, но ради Запада начали ругать Россию, а также иностранные структуры, ведущие подрывную деятельность», – говорится в заявлении создателей проекта.
Кроме публичных персон, в список попадут и организации, получающие финансирование от иностранных фондов и занимающиеся антироссийской деятельностью.
Ранее Сиб.фм рассказал, кто из известных новосибирцев оказался в списке.
* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России