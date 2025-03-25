Критиковали СВО и проклинали страну. 124 артиста и политика попали в список врагов России

Кто попал в список врагов России из-за критики СВО?

В России появился новый ресурс, посвященный тем, кто, по мнению его создателей, ведёт подрывную деятельность против страны. На сайте «Русофобы» публикуются имена людей и организаций, которые осуждают политику России, выступают против специальной военной операции (СВО) и поддерживают западные антироссийские нарративы.

Авторами проекта стали ветераны СВО и патриотически настроенные россияне. Они заявляют, что их цель — донести до граждан правду о тех, кто предал страну, скрывшись за границей, или же, находясь в России, наносит ей вред своими высказываниями и действиями. Кто из известных медиаперсон оказался в списке — читайте в материале Сиб.фм.

Кто попал в список врагов России?

Каждую неделю список будет пополняться новыми именами. Уже сейчас в нём 124 человека, среди которых известные музыканты, журналисты, блогеры, политики и общественные деятели.

Среди наиболее заметных фигур:

Иван Алексеев (Noize MC)* – музыкант, который после начала СВО уехал за границу и активно продвигает антироссийские идеи. В своих песнях открыто оскорбляет сотрудников правоохранительных органов и дискредитирует российскую власть.

Дмитрий Быков* – писатель, журналист, иностранный агент. В своих блогах и видео он резко критикует российскую власть и публично заявляет, что Россия — «гнилая» и «мертвая».

Илья Варламов* – блогер и журналист, иноагент, который неоднократно участвовал в протестных акциях, призывал к выступлениям против российских властей и распространял западные нарративы о СВО.

Максим Галкин* – юморист, телеведущий, эмигрировавший после начала СВО. Включён в реестр иноагентов за финансирование украинских фондов, поддержку ВСУ и дискредитацию российской армии.

Юрий Дудь* – журналист, который называет СВО «бессмысленной войной» и регулярно публикует материалы в поддержку Украины.

Андрей Макаревич* – музыкант, поддерживавший украинский Майдан и неоднократно выступавший против политики России.

Александр Незлобин – стендап-комик, который после начала СВО уехал в США и публично заявлял, что будет жертвовать деньги украинским военным.

Илья Прусикин* (Little Big) – музыкант, покинувший Россию после начала СВО и открыто критикующий российскую политику.

Земфира* – включена в реестр иностранных агентов 10 февраля 2023 года. После начала СВО на Украине, на опубликовала несколько постов с негативной позицией в отношении СВО.

Евгений Ройзман* – бывший глава Екатеринбурга. Открыто выступил против проведения СВО на Украине.

Также в списке певица и жена Ильи Прусикина Софья Таюрская*, актёр Артур Смольянинов*, юморист Михаил Шац*, бизнесмен Олег Тиньков* и другие.

Для чего создан сайт?

Авторы проекта считают, что россияне должны знать своих врагов в лицо. Они заявляют, что никто из русофобов не сможет скрыться – все их имена, биографии и антироссийские высказывания будут публично зафиксированы.

«Россияне должны знать всех, кто работает против своей страны: беглых либералов, артистов, которые много лет пользовались народной любовью, но ради Запада начали ругать Россию, а также иностранные структуры, ведущие подрывную деятельность», – говорится в заявлении создателей проекта.

Кроме публичных персон, в список попадут и организации, получающие финансирование от иностранных фондов и занимающиеся антироссийской деятельностью.

Ранее Сиб.фм рассказал, кто из известных новосибирцев оказался в списке.

* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России