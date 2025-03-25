Смерть экс-тренера «Сибири» и дело замглавы ТУАД: главные новости Новосибирской области за 25 марта

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за вторник, 25 марта.

Адвокаты Константина Громенко, заместителя главы Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области, подали ходатайство в СУ СКР с просьбой пересмотреть обвинения по делу о взяточничестве. Об этом сообщил портал РБК Новосибирск.

Бывший главный тренер ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Мартемьянов скончался в результате инсульта. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник. Ранее информацию о его смерти подтвердила пресс-служба клуба «Сибирь».

24 марта 2025 года мир спорта понёс невосполнимую утрату — ушел из жизни Владимир Свиридов, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, судья международной категории и главный тренер команды «Сибирские танки». Ему было 45 лет. В последние месяцы свой жизни спортсмен перенёс тяжёлую травму. О «невыносимой боли» в ноге и лечении Владимир делился в своих соцсетях. Подробности — в материале Сиб.фм.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу трех жителей региона, обвиняемых в бандитизме, грабеже, вымогательстве и разбое. По данным ведомства, в 2022 году они создали преступную группу, маскируясь под сотрудников правоохранительных органов. Преступники выслеживали и задерживали людей, вымогая деньги, угрожая уголовной ответственностью и применяя насилие.