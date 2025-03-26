Намаз в православном храме и смертельное ДТП: главные новости Новосибирской области за 26 марта

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за среду, 26 марта.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции по Новосибирской области, сегодня ночью мужчина, управляя седаном Subaru Legacy B4, ехал по улице Пожарского, не справился с управлением и врезался в здание напротив дома №32.

Сибирячку признали виновной в гибели несовершеннолетних детей в пожаре в Карасуке Новосибирской области — она заперла детей дома и ушла по делам. По информации пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области, трагедия произошла 18 декабря 2024 года.

Жительница Вологды недавно сняла на видео, как мусульманин совершает намаз в православном храме святого Николая Чудотворца, что вызвало широкий общественный резонанс. Депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов считает, что религиозные обряды не должны нарушать покой тех, кто в них не участвует.

26 марта 2025 года Ленинским районным судом Новосибирска рассмотрены два дела об административных правонарушениях в отношении Евгения Хоменко, уроженца Украины. Известно, что мужчина публиковал уничижительные сообщения в Telegram. Посты содержали оскорбления в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина и россиян.