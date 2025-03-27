В 2026 году страховые пенсии будут индексироваться в два этапа

Россиян ждет двухэтапная индексация пенсий в следующем году.

С 2026 года в России страховые пенсии начнут индексировать дважды: в феврале — с учетом инфляции за прошлый год, а в апреле — в зависимости от доходов Социального фонда. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.

Он также напомнил, что уже в апреле 2025 года планируется индексация социальных пенсий, а ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительные выплаты.

Ранее Сиб.фм писал, что российские пенсионеры получат весной дополнительные выплаты по 80 тысяч рублей