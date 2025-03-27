В Новосибирской области подорожает хлеб и кондитерские изделия

Хлеб и кондитерские изделия подорожают в регионе.

Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку кондитерской продукции и хлеба с длительным сроком хранения.

С декабря 2025 года изменения затронут шоколад, печенье, конфеты, джемы и сладости из фруктов, в марте 2026 года маркировку получат замороженные десерты и диетические сладости, а с мая — белый шоколад, карамель, жвачки и другие продукты.

Также отмечается, что в 2027 году нововведение коснется кондитерки в групповой упаковке.

В результате это может привести к удорожанию продукции.

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