Магнитная буря накроет Новосибирск 28 марта

В Новосибирске сообщили о магнитной буре.

По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня Землю накроет магнитная буря средней интенсивности. Уровень геомагнитных возмущений ожидается в пределах 3-5 баллов из 10, что может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Специалисты советуют в этот день отказаться от алкоголя, пить больше воды и успокаивающий чай, особенно с мятой. Также рекомендуется избегать чрезмерных физических нагрузок и позаботиться о полноценном сне.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске зарегистрирован первый укус клеща в 2025 году