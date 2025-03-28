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общество

Магнитная буря накроет Новосибирск 28 марта

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске сообщили о магнитной буре.

По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня Землю накроет магнитная буря средней интенсивности. Уровень геомагнитных возмущений ожидается в пределах 3-5 баллов из 10, что может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Специалисты советуют в этот день отказаться от алкоголя, пить больше воды и успокаивающий чай, особенно с мятой. Также рекомендуется избегать чрезмерных физических нагрузок и позаботиться о полноценном сне.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске зарегистрирован первый укус клеща в 2025 году

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Валерия Митрохина
Журналист

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