Мэр Кудрявцев: ярмарка популярных белорусских товаров состоится в Новосибирске этой осенью в восьмой раз

Сегодня в Новосибирске подписали дорожную карту о сотрудничестве с Минском на 2025–2027 годы. Документ охватывает торгово-экономическое, научно-техническое и культурное взаимодействие между городами.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что осенью в городе вновь пройдёт популярная белорусская ярмарка. В прошлом году она состоялась в седьмой раз и принесла товарооборот более 64 миллионов рублей. По словам мэра, горожане традиционно проявляют высокий интерес к натуральным продуктам и товарам лёгкой промышленности из Беларуси.

Дорожная карта была подписана Новосибирском и Минском в ходе заседания Совета делового сотрудничества между правительством Новосибирской области и правительством Республики Беларусь. В мероприятии участвовала официальная делегация Беларуси во главе с вице-премьером Виктором Каранкевичем.

Дорожная карта предполагает расширение товарооборота, развитие высокотехнологичных производств и поддержку малого и среднего бизнеса. Особое внимание уделено совместным проектам в сфере транспорта. В частности, продолжается сотрудничество по модернизации трамваев, а также развитию метрополитена. В феврале уже заключён контракт на строительство тоннеля между станциями «Золотая Нива» и «Берёзовая роща».

Также города намерены активно развивать взаимодействие в сфере туризма, спорта, культуры и образования, включая обмен опытом, проведение фестивалей и совместных мероприятий.