Новосибирский аэропорт временно закрывали из-за непогоды

Аэропорт Новосибирска временно закрыли из-за проблем с метеоданными.

В Новосибирске аэропорт Толмачево приостанавливал прием и отправку рейсов из-за отсутствия метеорологических данных у руководителя полетов. Об этом сообщили в Росавиации.

С 18:05 до 19:01 (по мск) сигнал с метеодатчиков не поступал на контрольно-диспетчерский пункт. В этот период несколько рейсов направили на запасные аэродромы в Барнаул и Красноярск.

В 19:01 аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Ранее Сиб.фм писал, что магнитная буря накроет Новосибирск 28 марта