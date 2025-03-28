В Новосибирске приземлился самолёт с известным политиком Сергеем Мироновым

В новосибирском аэропорту Толмачёво приземлился самолёт из Москвы, на котором прилетел известный политик Сергей Миронов.

В 5:15 по местному времени в аэропорту Толмачёво приземлился самолёт Москва-Новосибирск авиакомпании «Аэрофлот». На борту рейса летел депутат Госдумы Сергей Миронов. Он прилетел в Новосибирск с рабочим визитом и остановился в гостинице «Домина», стоимость номеров в которой от 7000 рублей.

В полдень в здании Заксобрания Сергей Миронов проведёт пресс-конференцию с журналистами, а затем встретится с активом. Позже политик отправится в Академгородок. В программе рабочей поездки – визит физматшколы НГУ, Института ядерной физики, СКИФа. Кроме этого, депутат съездит к семье, в которой воспитывают 17 детей, 10 из которых приёмные.

Вечером состоится рабочая встреча губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с депутатом Госдумы Сергеем Мироновым. Обратно в Москву политик вернётся в субботу, 29 марта.

Ранее Сиб.фм писал, что год назад депутат Миронов предлагал провести референдум о снятии моратория на смертную казнь.