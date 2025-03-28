В Новосибирске свыше 100 тысяч пенсионеров получили надбавки

О надбавке к пенсии сообщили в Новосибирске.

С начала 2025 года более 100 тысяч жителей Новосибирской области получили доплаты к пенсии. Надбавки начислены гражданам старше 80 лет и инвалидам первой группы, теперь они выплачиваются независимо от наличия лица, осуществляющего уход.

Размер доплаты – 1 200 рублей, с учетом индексации в страховых пенсиях с 1 января она составляет 1 314 рублей. В социальных пенсиях и пенсиях по гособеспечению индексация пройдет 1 апреля.

Периоды ухода за нетрудоспособными гражданами продолжают включаться в страховой стаж, за каждый год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Для учета ухода с 2025 года необходимо подать заявление в СФР.

Напомним, что в 2026 году страховые пенсии будут индексироваться в два этапа