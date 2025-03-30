В Новосибирске стали известны семь смертельных ошибок с газом

Мэрия Новосибирска напомнила о смертельной опасности, связанной с неправильным обращением с газом.

Основные ошибки, которых следует избегать:

- Оставлять газовые приборы без присмотра;

- Самостоятельно подключать оборудование;

- Использовать газовую плиту детьми;

- Сушить белье над плитой;

- Хранить газовые баллоны в квартирах, гаражах, на балконах;

- Игнорировать запах газа;

- Не вызывать аварийную службу при утечке.

Специалисты напоминают, что при наличии запаха газа следует немедленно звонить в аварийную службу — «04» или «01», с мобильного — 101 или 112.

Напомним, что в Новосибирске подготовили 4,5 тыс. человек для тушения лесных пожаров