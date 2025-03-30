В Новосибирске стали известны семь смертельных ошибок с газом

Мэрия Новосибирска напомнила о смертельной опасности, связанной с неправильным обращением с газом.
Основные ошибки, которых следует избегать:
- Оставлять газовые приборы без присмотра;
- Самостоятельно подключать оборудование;
- Использовать газовую плиту детьми;
- Сушить белье над плитой;
- Хранить газовые баллоны в квартирах, гаражах, на балконах;
- Игнорировать запах газа;
- Не вызывать аварийную службу при утечке.
Специалисты напоминают, что при наличии запаха газа следует немедленно звонить в аварийную службу — «04» или «01», с мобильного — 101 или 112.
Напомним, что в Новосибирске подготовили 4,5 тыс. человек для тушения лесных пожаров