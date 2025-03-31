ГК VIRA получила высокую награду в сфере девелопмента

28 марта 2025 года в Москве прошла торжественная церемония вручения международной премии PROESTATE Awards. В финал вышло сразу пять проектов ГК VIRA. ЖК Citatum был признан лучшим в номинации «Успешный старт: жилая недвижимость комфорт-класса».

PROESTATE Awards – ключевое событие в сфере девелопмента, единственная международная премия в отрасли, которая проходит на территории РФ и оценивает российские проекты. Премия была учреждена в 2016 году и ежегодно отмечает лучшие проекты и компании в области недвижимости. Жюри оценивало конкурсантов по множеству критериев: концепция, инфраструктурные решения, показатели продаж, используемые инновационные технологии и пр.

Номинация «Успешный старт: жилая недвижимость комфорт-класса» подтверждает инвестиционную привлекательность ЖК Citatum. Проект служит началом развития локации, где он строится, задает совершенно иной уровень жизни, формирует новые смыслы и вдохновляет людей на качественные изменения.

ЖК Citatum расположен в Октябрьском районе Новосибирска на улице Грибоедова в 20-ти минутах ходьбы от станций метро «Октябрьская» и «Золотая нива».

Он представляет собой единый ансамбль из трех домов – две 23-этажные башни и 8-этажная секция объединены общим стилобатом и имеют общий закрытый двор. Необычный цвет фасада, выполненный в золотистых тонах, напоминает слиток драгоценного металла. Четкой симметрией форм комплекс отсылает к классике и, в то же время, за счет нестандартного цветового решения диктует новые тренды.Внутри двора продуманы пешеходные аллеи, беседки, спортивные и детские площадки, терраса, велохаб и амфитеатр.

В Citatum представлены коллекционные квартиры с видом на центр Новосибирска, эксклюзивные варианты с террасами на последних этажах и потолками 3 м, а также другие варианты функциональных планировок от студий до трех- и четырехкомнатных квартир. Срок сдачи – IV квартал 2026 года.

«Для нас огромная честь и признание получить эту престижную награду, которая представляет особую ценность в условиях жесткой конкуренции с другими, не менее достойными проектами в сфере недвижимости. Победа в премии PROESTATE Awards – результат совместной работы и усилий каждого из членов нашей команды. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжим создавать проекты, которые будут приносить пользу жителям и улучшать облик нашего города», – отмечает генеральный директор ГК VIRA Александр Савельев.

За 14 лет работы ГК VIRA зарекомендовала себя как надежный девелопер. Входит в Топ-5 застройщиков Новосибирска и ТОП-50 застройщиков России по версии Сбера. Также компания удостоена золотого знака «Надежный застройщик». На текущий момент девелопер сдал более 20 тысяч квартир общей площадью 800 000 кв. м. В 2024 году ключи получили жители ЖК GRANDO, в феврале 2024 года был введен в эксплуатацию ЖК «Новые матрешки». В марте 2025 года компания сдала два проекта – ЖК Gorizont и – досрочно – ЖК «Матрешкин двор». На стадии реализации – еще три проекта – жилые комплексы Citatum, Luna, «Сподвижники».

Добавим, что ГК VIRA является одним из застройщиков, который поддерживает концепцию 15-минутного города в Новосибирске, когда все необходимое для комфортной жизни находится в шаговой доступности. Именно поэтому девелопер уделяет особое внимание развитию инфраструктуры в своих проектах, в том числе строительству дорог, собственных школ и детских садов.

СПРАВКА О КОМПАНИИ

VIRA – ведущий девелопер Сибири. В марте 2025 года компания отметила 14-летие профессиональной деятельности и более 800 000 кв. м. сданного жилья. В числе реализуемых проектов: ЖК «Сподвижники», GRANDO, Citatum, Luna, Gorizont.

VIRA – это надежность, компетентность, амбициозность, ответственность, порядочность, уважение к другим, смелость и приверженность семейным ценностям. VIRA не просто строит дома, VIRA строит счастливую жизнь.

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