Карта «СВОи» от ВТБ теперь доступна ветеранам МВД и ФСИН

Ветераны Министерства внутренних дел и Федеральной службы исполнения наказаний теперь могут оформить карту «СВОи» в любом из отделений ВТБ.

Электронная карта-удостоверение ветерана боевых действий «СВОи» — многофункциональный продукт, который одновременно служит ветеранским удостоверением, социальной и банковской картой. Он действует наравне с бумажным документом, но предоставляет владельцу больше возможностей.

Для идентификации личности на оборотную сторону пластика наносятся персональные данные ветерана, номер удостоверения и фото владельца. При оформлении карты на нее можно подключить все положенные федеральные и региональные льготы, зачисление денежного довольствия, дополнительных выплат. На карту «СВОи» можно получать переводы от других лиц, оплачивать ней покупки, услуги ЖКХ и другие расходы, снимать наличные в банкоматах.

Поскольку «СВОи» — это и дебетовая банковская карта, ее владелец может пользоваться программой лояльности и всеми привилегиями продукта как клиент банка. На карту можно перевести заработную плату или военную пенсию и получать повышенный процент по накопительному счету или вкладам.

«В конце 2024 года ВТБ запустил карты «СВОи» для ветеранов Министерства обороны РФ. С начала года заявки на получение карты «СВОи» в отделениях ВТБ уже подали более 15 тыс ветеранов Министерства обороны РФ. В настоящий момент реализована возможность выпуска карты «СВОи» по удостоверениям и справкам, выданным МВД России и ФСИН России. В ближайшей перспективе такая возможность появится у ветеранов боевых действий Росгвардии и МЧС России», — комментирует ИльяЕрмаков, начальник управления продаж в корпоративном канале – вице-президент ВТБ.

Всем держателям карты «СВОи» ВТБ предоставляет возможность подключить бесплатный доступ к «Телемедицине Плюс». В рамках опции пользователям предоставляются круглосуточные консультации от врачей в режиме онлайн, а также психологическая и юридическая помощь. Карта действует на территории всей страны без ограничений по срокам.

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" Карта «СВОи» доступна для получения ветеранам боевых действий, получивших статус «ветеран» на службе в МВД РФ и ФСИН РФ. Получение телемедицинских онлайн-консультаций предоставляется СК «СОГАЗ» и доступно ветеранам и членам его семьи. Получение информационных и консультационных услуг по юридическим и/или финансовым вопросам в форме онлайн-консультаций предоставляется ООО «Европейская юридическая служба» и доступно только ветеранам. Опцию «Телемедицина плюс» необходимо предварительно самостоятельно подключить в мобильном банке ВТБ, стоимость подключения опции – 0 руб. С подробностями по карте «СВОи» и опции «Телемедицина плюс» можно ознакомиться на сайте: vtb.ru/svoi. Выпуск и обслуживание дебетовой карты — 0 руб. Банк ВТБ (ПАО), Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама

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