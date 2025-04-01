Беларусь поставит карьерные самосвалы в Новосибирскую область

Республика Беларусь поставит в регион 20 карьерных самосвалов.

В 2025 году Новосибирская область получит около 20 карьерных самосвалов из Беларуси. О поставке сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Беларуси Виктора Каранкевича.

Кроме того, в регионе планируют открыть сервисный центр для их обслуживания, что поспособствует развитию добывающей отрасли. В рамках визита в Новосибирск Каранкевич обсудил детали сотрудничества с представителями власти и бизнеса.

Напомним, что в Новосибирске отремонтируют фасад корпуса областной больницы за 90,5 млн рублей