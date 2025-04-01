С 1 апреля новосибирских водителей ждут новые штрафы

Новые штрафы для водителей введут с 1 апреля.

Уже с сегодняшнего дня, 1 апреля 2025 года, водителям с иностранными правами, не заменившим их на российские, грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Также вводятся ограничения на автокредиты в высокорискованном секторе, но автосалоны предлагают скидки на машины до одного миллиона рублей. А с 17 апреля изменится расчет ОСАГО для мотоциклистов — стоимость полиса вырастет для мощных моделей.

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