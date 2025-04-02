Президент РФ подписал указ.

С наступлением апреля 2025 года в Российской Федерации будет дан старт кампании по призыву граждан на военную службу. На фоне начала весеннего призыва, иностранные масс-медиа активно подогревают спекуляции о возможной мобилизации, которую они окрестили "неизбежной" в апреле 2025 года.

Весенний призыв 2025 года вносит коррективы в сроки и условия проведения. Важным изменением является повышение предельного возраста призывников до 30 лет, которое вступило в силу с 1 января. Однако нововведение затронет лишь тех, кто достиг 27-летнего возраста после вступления в силу обновленных правил призыва.

В 2025 году усиливается ответственность за уклонение от исполнения воинской обязанности. Согласно новым положениям, штраф за игнорирование повесток увеличивается с 10 до 30 тысяч рублей. Весенний призыв 2025 года будет осуществляться с учетом всех введенных изменений. Разберем основные аспекты призывной кампании и последние новости, касающиеся мобилизации в России.

Как будет организован весенний призыв в 2025 году? Весенняя призывная кампания начнется 1 апреля и завершится 15 июля 2025 года, после утверждения соответствующего указа президентом РФ Владимиром Путиным.

В рамках весеннего призыва на службу будут призваны мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе и стоящие на воинском учете. Всего планируется призвать в ряды Вооруженных Сил РФ 160 тысяч граждан, что на 10 тысяч больше, чем за аналогичный период 2024 года. Военнослужащие, у которых завершился срок службы по призыву, будут уволены в запас.

Для упрощения процедуры оповещения граждан используются электронные повестки. Ожидается, что призывная кампания окажет существенное влияние на кадровую ситуацию в армии, позволит пополнить ряды и повысить укомплектованность воинских частей.