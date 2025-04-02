Стало известно, где найти погибших бойцов на СВО

Главное, не отчаиваться и делать шаги для поиска.

Сохранять хладнокровие непросто, когда вестей от родного человека нет долгое время. Ранее командование информировало семьи призванных граждан о серьёзных проблемах со связью в зоне спецоперации. Отслеживание возможно с помощью беспилотных летательных аппаратов. Солдаты стараются позвонить при первой же возможности.

Военные советуют подождать месяц, прежде чем начинать действовать. Подготовьте заранее документы, подтверждающие родство и другие данные, которые могут помочь в поиске или оформлении статуса пропавшего без вести.

Инструкция для семей мобилизованных военнослужащих:

В первую очередь, позвоните на горячую линию Министерства обороны РФ. Звонки принимаются с 9:00 до 18:00 по номеру +7 (495) 696-88-00. Дополнительные номера: 8 800 100-77-07, 498-43-54, 498-34-46. Также можно позвонить по коротким номерам 117 или 122. Узнайте статус военнослужащего у командира части. Если подтвердится информация о пропаже, необходимо сдать образец ДНК в военкомате. Попытайтесь связаться с сослуживцами, возможно, у них есть какая-либо информация. Все собранные данные следует направить в Министерство обороны РФ и прокуратуру. Самостоятельно отслеживайте информацию в публичных группах и просматривайте видео с пленными.

Депутат Государственной думы Максим Иванов разделяет мнение о необходимости запастись терпением на ближайшие 4-6 недель.

Фонды и полезные сайты: Посетите портал «Медикосоциал.РФ».

Этот фонд оказывает помощь семьям в розыске пропавших солдат в зоне СВО. Команда проекта призывает не стесняться и обращаться, если нет информации о родственнике более трех недель. Там публикуются списки. Для удобства можно использовать официальный Telegram-канал «Медикосоциал. РФ».

Присоединитесь к сообществу «Внимание, розыск СВО». Здесь можно легко разместить объявление, добавить фотографии и контактные данные. Группу просматривают более 10 тысяч человек с возможностью репоста.

Ресурс «Ищу Родных» также может быть полезен. На главной странице введите имя и фамилию мобилизованного и выберите опцию «заявка на поиск». На сайте можно создать обращение, в том числе и видео, как это сделали уже более 3 тысяч пользователей. Ресурс поддерживается союзом добровольцев, ОНФ и Общественной палатой ДНР.

Пользуется популярностью группа «Поиск пропавших Военнослужащих».

Здесь можно увидеть фотографии и видео солдат, которые погибли или ранены. Поиск осуществляется в формате чата, что позволяет общаться с другими участниками сообщества, получать поддержку и сохранять надежду.