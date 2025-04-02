Стало известно, как узнать подвиг деда по ФИО

В 2025 году доступны обновленные базы данных.

В 2025 году стали доступны обновленные базы данных, позволяющие найти информацию о фронтовиках, партизанах, военнопленных и работниках тыла по их фамилиям. Многие архивные документы были рассекречены и оцифрованы, а поисковые системы стали более удобными.

Где можно найти информацию о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне? Существует несколько крупных федеральных ресурсов, которые содержат сведения о ветеранах. Важно помнить, что базы данных постоянно пополняются, и информация, отсутствовавшая ранее, может появиться сейчас.

"Память народа" — главный обобщенный архив Министерства обороны РФ. • Сайт: pamyat-naroda.ru Что можно найти: • Информацию об участниках войны • Архивные документы • Карты боевых действий • Информацию о наградах • Данные о местах захоронений Этот ресурс объединяет данные из банков "Мемориал" и "Подвиг народа". Здесь можно найти наградные листы, списки погибших и пропавших без вести, документы из военкоматов и частично рассекреченные приказы. ОБД "Мемориал" — крупнейший банк данных о погибших и пропавших без вести. • Сайт: obd-memorial.ru Что можно найти: • Списки погибших и пропавших без вести • Места захоронений • Донесения о потерях • Данные о госпиталях Этот ресурс особенно полезен для тех, кто ищет информацию о родственниках, не вернувшихся с фронта. "Подвиг народа" — информация о награждениях. • Сайт: podvignaroda.ru Что можно найти: • Ордена и медали • Наградные листы • Истории подвигов Эта база данных содержит миллионы документов, в том числе уникальные материалы о подвигах солдат и офицеров. "Бессмертный полк" — народная база данных об участниках войны. • Сайт: moypolk.ru Что можно найти: • Истории солдат и работников тыла • Фотографии и воспоминания • Видеоматериалы Этот сайт полезен для поиска информации о родственниках, о которых мало официальных сведений. "Дорога памяти" — мультимедийный проект Министерства обороны РФ. • Сайт: doroga.mil.ru Что можно найти: • Фотографии участников войны • Архивные документы • Личные истории База данных связана с музеем "Дорога памяти", расположенным у главного храма Вооруженных сил в Подмосковье.

Дополнительные ресурсы для поиска: Помимо федеральных архивов, существуют специализированные базы данных: • dokst.ru — информация о погибших в плену на территории Германии • pomnite-nas.ru — воинские захоронения • soldat.ru — справочники по поиску военнослужащих • oldgazette.ru — архив старых газет времен войны • rf-poisk.ru — официальный сайт Поискового движения России В каждом регионе также существуют "Книги памяти", в которых собраны имена погибших солдат.

Как действовать, если не удалось найти информацию? Если поиски в открытых базах данных не дали результатов, можно отправить официальный запрос:

В Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦАМО) Адрес: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 74 Телефон: +7 (495) 587-02-37 Официальный сайт: mil.ru В военный комиссариат по месту призыва родственника. В архив ФСБ (если человек мог служить в разведке или партизанском отряде).

Архивы постоянно пополняются, поэтому, даже если ранее информация отсутствовала, стоит повторить поиск.