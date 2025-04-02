Стало известно, кого призовут в апреле-2025 года на службу

Президент РФ подписал указ.

31 марта 2025 года был подписан Указ Президента России № 187, устанавливающий сроки проведения призыва граждан на военную службу в период с апреля по июль 2025 года. Указ опирается на положения федеральных законов, регулирующих вопросы обороны и воинской обязанности.

В соответствии с документом, с 1 апреля по 15 июля 2025 года на военную службу будут призваны граждане России в возрасте от 18 до 30 лет. Под призыв подпадают только те молодые люди, которые не находятся в запасе и соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством. Общее число призывников составит 160 000 человек.

Указом предусматривается увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых подошел к концу срок службы по призыву. Данная мера является стандартной практикой и направлена на обновление личного состава вооруженных сил.

Документ обязывает Правительство РФ и призывные комиссии обеспечить реализацию мероприятий, связанных с началом призывной кампании. Особое внимание уделяется координации между различными государственными структурами для обеспечения организованного и эффективного проведения призыва.

Федеральные министры и руководители государственных служб также несут ответственность за соблюдение норм законодательства о воинской обязанности в отношении граждан, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву, при приеме на работу в федеральные министерства и ведомства, а также в подведомственные им организации.

Указ вступает в силу с момента его официального опубликования и дает старт весенней призывной кампании 2025 года.