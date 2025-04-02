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общество

В новосибирском медицинском вузе назначен новый ректор

Фото: freepik

Новым ректором Новосибирского государственного медицинского университета стал Илья Глущенко.

Как сообщает nfopro54, прежний руководитель Игорь Маринкин, избранный трижды, покинул пост и, вероятно, возглавит кафедру акушерства и гинекологии. Среди кандидатов также был Юрий Бравве, но Минздрав его не утвердил.

До назначения Глущенко возглавлял IT-компанию «Интерфейс — Т» и охранное предприятие «НДС плюс», а также был соучредителем «БАРС-МЕДИЦИНА».

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирском юридическом институте назначен новый и. о. директора

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Валерия Митрохина
Журналист

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