В новосибирском медицинском вузе назначен новый ректор

Новым ректором Новосибирского государственного медицинского университета стал Илья Глущенко.

Как сообщает nfopro54, прежний руководитель Игорь Маринкин, избранный трижды, покинул пост и, вероятно, возглавит кафедру акушерства и гинекологии. Среди кандидатов также был Юрий Бравве, но Минздрав его не утвердил.

До назначения Глущенко возглавлял IT-компанию «Интерфейс — Т» и охранное предприятие «НДС плюс», а также был соучредителем «БАРС-МЕДИЦИНА».

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