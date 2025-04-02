В Сирии приняли закон, практически сразу ставший скандальным.

В Сирии был принят закон, который сразу же вызвал споры: запрет на ношение никабов. Это неожиданно, учитывая, что законное правительство сирийского президента Башара Асада было свергнуто радикальными исламистами, устанавливающими свои порядки. Однако новые власти объясняют это решение соображениями безопасности. В России это вызвало озабоченность, так как необходимость подобных мер давно обсуждается. Военный блогер Юрий Подоляка прямо спросил: "Скоро носить никабы можно будет только в России?"

"Это не шутка" Недавно в СМИ появилась новость, похожая на первоапрельскую шутку. Однако известия из Сирии оказались правдой: там запретили ношение никабов. В российских Telegram-каналах назвали причину запрета, принятого новыми сирийскими властями. В законе говорится, что головные уборы, скрывающие лицо, представляют угрозу общественной безопасности. «Эта мера является частью серии организационных решений, принятых органами безопасности для ужесточения контроля и предотвращения любых проявлений, используемых для маскировки», – цитирует сирийский документ Telegram-канал "Тройка". В канале выражают сожаление, что в России подобные меры введены лишь временно в двух регионах: Дагестане и Карачаево-Черкесии.

Никабы в Дагестане под запретом, но радоваться рано: "У нас тут всё безопасно, и мер по демаскировке прячущих лица не требуется", – иронизируют авторы поста.

Прямой вопрос военного блогера: Юрий Подоляка отреагировал на новости из Сирии и задал риторический вопрос: "Скоро носить никабы можно будет только в России?" Он напомнил, что во многих странах, в том числе в соседних мусульманских (Узбекистане, Таджикистане и др.), запрет на религиозную одежду, скрывающую лицо, действует давно. В России, несмотря на неоднократные обсуждения, вопрос остаётся открытым. Военный блогер считает, что в стране действуют силы, лоббирующие интересы сторонников никабов и радикальных атрибутов, что мешает принятию нужных решений.