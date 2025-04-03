Астрономы из Новосибирска первыми в России сняли натриевый хвост Меркурия

Новосибирские астрономы запечатлели натриевый хвост Меркурия.

Учёные Новосибирского государственного университета (НГУ) впервые в России зафиксировали натриевый хвост Меркурия. Снимок сделали в обсерватории «Вега» с помощью специального фильтра, выделяющего его максимальную яркость.

Известно, что хвост планеты, достигающий 150 тыс. км, образуется из-за солнечного ветра, уносящего её разреженную атмосферу. Для съёмки потребовалось совпадение нескольких факторов, а следующее удачное окно наблюдения ожидается лишь весной 2027 года.

Явление открыли в 2001 году, и в мире существует менее 20 его снимков. Об этом сообщили в пресс-службе вуза для ТАСС.

Напомним, что в Новосибирске ожидается магнитная буря 3 апреля