Искусственный интеллект меняет рынок труда: на форуме в Санкт-Петербурге обсудят новые технологии рекрутинга

С 2 по 4 апреля в Санкт-Петербурге пройдет крупнейший в России Форум труда 2025. В центре внимания — влияние цифровых технологий на рекрутинг, развитие HR-маркетинга и рост числа вакансий с возможностью переобучения.

Авито представит на форуме свои AI-решения, которые уже меняют рынок труда. Например, соискателям больше не нужно тратить часы на составление резюме — искусственный интеллект делает это за 30–40 секунд. Работодатели тоже активно используют технологии: нейросети помогают формулировать вакансии и анализировать отклики. Однако эксперты отмечают, что AI — это не замена HR-специалистов, а инструмент, который делает их работу быстрее и эффективнее.

Еще одна важная тенденция — рост числа вакансий с обучением. Их стало в три раза больше, особенно в ритейле и логистике. Работодатели готовы вкладываться в развитие сотрудников: например, в продажах число таких предложений выросло на 70%.

Как отметил управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков, рынок труда сейчас стабилизируется, но остается на стороне соискателей. «Число новых вакансий продолжает расти, однако темпы этого роста замедляются. В ряде отраслей ощущается нехватка специалистов, поэтому компаниям важно не только нанимать новых сотрудников, но и предлагать конкурентные условия для тех, кто уже в штате», — подчеркнул он.

В рамках форума эксперты обсудят, как технологии и новые подходы могут помочь работодателям закрывать кадровый дефицит, а соискателям — находить перспективную работу.