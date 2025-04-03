Компании Новосибирска вошли в список крупнейших налогоплательщиков

За 2024 год предприятия Новосибирской области перечислили в федеральный бюджет 18,99 млрд рублей (14,2% от общей суммы поступлений), а в региональный — 40,7 млрд рублей (13,1%).

Среди крупнейших налогоплательщиков области стали: «Балтика», S7, «АБ Инбев Эфес», «Золотая корона», Сбербанк, РЖД, «Россети Новосибирск», Совкомбанк и другие.

В городской бюджет Новосибирска больше всего налогов поступило от РЖД, БКС, ОАК, Сбербанка, «Военно-социального центра» и ряда промышленных предприятий. Всего ТОП-10 компаний перевели в бюджет города 2,5 млрд рублей (6,5% от всех поступлений).

Ранее Сиб.фм писал о том, что налоговый класс для школьников планируют открыть в Новосибирске